Halloween - I Santi pizza&more

I Santi Pizza and More. "Tra dolcetto e scherzetto la Pizza c'è sempre". Menù di Halloween. Antipasti: Fiori di zucca e verdure in pastella, bruschette alla zucca fresca e ricotta salata e patate fritte americane; Pizza: mozzarella ragusana fior di latte, funghi freschi, olive nere, salsiccia e condita e zucca; in alternativa Primo piatto di Agnolotti ripieni con zucca, ricotta fresca e cipolletta; Dolce: Brownies al caramello salato;Bibite e coperto incluso Euro 16. Per Info e prenotazioni 095 7470187. Catania- Piazza Angelo Majorana n 15.