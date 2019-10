'Handmade Sicily' a Palazzo Biscari

EVENTI IN ORGANIZZA HANDMADE SICILY 1/2 NOVEMBRE AL PALAZZO BISCARI. VIA MUSEO BISCARI 10 CATANIA. 1°Edizione. Si svolgerà al Palazzo Biscari, il Palazzo Barocco privato più importante ed elegante di Catania. Eccellenti artigiani siciliani esporranno e venderanno i propri manufatti e prodotti tipici, selezionati con particolare attenzione, in uno scenario elegante e suggestivo. INGRESSO LIBERO DALLE 10:00 ALLE 22:00. Per informazioni telefonare al 3496336129.