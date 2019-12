'Happy Christmas from... Catania!': un cartellone lungo undici giorni

Un cartellone 'lungo' undici giorni, dall'11 al 22 dicembre, con una serie di grandi concerti di Natale, che si concluderà con 'Happy Christmas from... Catania!'. E' la manifestazione curata da Enrico Castiglione che si terrà nel capoluogo etneo in due in siti di grande interesse storico, culturale e religioso. Il 'debutto' l'11 dicembre, alle 20, alla Badia di Sant'Agata, con il soprano turco, ma cittadina italiana, Gonca Dogan, con brani d'opera di musica classica, ma anche con immancabili arie e canzoni natalizie. L'indomani, nella stessa location, le opere dei grandi compositori che hanno scritto le più belle canzoni per il Natale con i soprani Angela Curiale e Carla Basile insieme al mezzosoprano Roberta Celano e al violino Antonino Capizzi, accompagnati da Giovanni Raddino al pianoforte. Domenica 15 Dicembre, alle 17.30, concerto dell'Orchestra da Camera Vincenzo Bellini/Festival, diretta dal maestro Pier Paolo Maccarrone, con il tenore Filippo Micale e il soprano Gonca Dogan. Il 18 dicembre, alle 20, l'organo monumentale della Badia di Sant'Agata sarà poi 'protagonista' del concerto con l'organista Silvano Frontalini, in musiche di Johann Sebastian Bach, ma anche con l'esecuzione della "Sonata" per organo di Bellini, e di numerose altre musiche organistiche composte per il Natale. Il mezzosoprano russo Maria Ratkova e il baritono Giovanni Di Mare saranno i protagonisti del concerto del 20 dicembre, accompagnati dai Virtuosi di Palermo. Il 21 dicembre il soprano Aurora Tirotta e il mezzosoprano Sonia Fortunato, accompagnati dal pianista Stefano Sanfilippo, offriranno un programma molto popolare di musiche natalizie della tradizione americana, ma anche brani classici. Infine, il concerto conclusivo della manifestazione, promossa dall'Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, insieme a musicalia.tv, PanDream e alla Fondazione Festival Bellinano, si svolgerà il 22 dicembre: 'Happy Christmas in.. Catania!' che sarà trasmesso in televisione e in diretta streaming su musicalia.tv. Tra i protagonisti, gli artisti insieme al soprano cinese Bing Bing Wand e ai migliori strumentisti e coristi già distintisi al Festival Belliniano dello scorso ottobre, con la partecipazione straordinaria di Pablo Colino, maestro di cappella della Basilica di San Pietro e direttore del Coro della Cappella Giulia del Vaticano.