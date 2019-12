Happy ChristMAs to You. La notte del 25 dicembre al MA Catania Celebriamo il Natale. Lasciatevi trascinare dall'energia dei nostri Deejay, Dalla Simpatia del nostro Mario MAn e del suo Show, Dall'eleganza Di Frea Gerbo' e Mariagrazia Vinciguerra in b2b, dal Sound ricercato di Larsen. Dalla versatilità di Ugo Macaluso, Dal suono Hip Hop & RNB di Antonio Oliva, dalla musica Happy di Giovanni Barbagallo e Gianluca Pagano e la verve di Fabio Vitale. La sera del 25 Dicembre Vi faremo avvolgere dalla magia dei suoni, dei gusti e dei colori, uno spettacolo che ricreeremo dalle 20 in poi negli ambienti del MA per festeggiare insieme il giorno piu' HAPPY dell'anno. Il nostro slogan recita : "La Vigilia con i Tuoi, MA il Natale quì con Noi". Ingresso in lista: dalle ore 21 alle 23 €2; dopo €10. Tavoli Privee da €300 x 10 pax. Info line 3477648487.