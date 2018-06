'Happy Hour' in Fattoria

Domenica 17 giugno 2018 appuntamento a Paternò alla Fattoria Jannarella per un gustoso aperitivo, della buona musica ed un' atmosfera unica al tramonto. €15,00 adulti con una consumazione inclusa, €15,00 da 10 anni in su, €10,00 dai 3 anni ai 9 anni. Solo su prenotazione tramite sms. Per ulteriori informazioni cliccare sul seguente link.