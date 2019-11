'Harry Potter Day' al Ludum

Torna l'Harry Potter day. La scuola di magia scientifica di LUDUM apre con ben tre corsi. Il famelico e terribile PAZZUS seguace di colui che non si può pronunciare, con il suo laboratorio di pozioni chimiche che funzionano veramente. Ci sarà pure un grande ile potente mago, Dimitri Tosi in arte DIMIS presidente del club magico catanese dei grifon d'oro con i suoi sortilegi di protezione e ancora le biostreghe con gli animali fantastici e le pozioni polisucco. A finire una sfida tra maghi pirotecnica tra maghi con effetti speciali e si annuncia pure la partecipazione di colui di cui non si può scrivere il nome. Ore di divertimento intelligente per tutti i babbani e gli esseri magici dai 3 ai 197 anni.