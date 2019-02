Harry Potter Day - Ludum

Il mondo di Harry Potter atterra in Sicilia al Ludum, per un eccezionale evento per grandi e piccini. Il cappello parlante selezionerà le case di appartenenza dei ragazzi. Si inizia con il corso di di magia con l'indomito mago Dimis che introdurrà alle meraviglie dell'illusione. Si esploreranno i misteri dell'erbologia e osserveranno e conosceranno gli animali e piante fantastiche, e si imparerà ad estrarre la clorofilla dalle foglie con l'allegra streghetta Marika.

Si potrà creare lo SLIME di sangue e altre pazzesche pozioni con il perfido Scienziatus Pazzus. Spettacolare combattimento tra maghi finale con effetti speciali. Solo 100 posti prenotazione obbligatoria entro giorno 9 febbraio al 3485205905 o al 095382529. Età minima consigliata 3 anni.