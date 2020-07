Harry Potter Night

POTTER NIGHT. Arriva la notte più magica dell'estate, un evento a tema Harry Potter sviluppato nei nostri laboratori. Il cappello parlante selezionerà le casate. Preparerete vere pozioni che vi porterete a casa tra cui il leggendario slime assassino con il terribile Pazzus dei serpe verde. Imparerete i trucchi della magia distrattiva con il mistico Mago Dimis dei grifon d'oro. Ma ancora conoscerete gli animali fantastici del LUDUM , la lunghissima serpe Ludumina dal fascino "stritolante" , la tenera cricetina russa Luana , le orribili blatte soffianti, i mimetici insetti stecco e il terribile scorpione assassino e altre sorprese.

Ancora il corso per imparare a volare con la scopa con il nostro simulatore di volo virtuale. Non mancheranno fantasmi , mangia morte e caramelle 1000 gusti più 1. A chiudere gli effetti speciali pirotecnici per lo scontro epico e spettacolare tra maghi. Un programma degno di essere ricordato per anni, nella massima sicurezza utilizzando gli spazi all'aperto del LUDUM e rispettando in modo ridondante i parametri di legge, solo per 35 persone. La prenotazione è obbligatoria al 3485205905 o al 095382528. Apertura biglietteria alle 20:00 inizio attività ore 20:30.