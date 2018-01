'Hat Week' at MA Catania

Venerdì 19 gennaio, appuntamento a partire dalle ore 22.00 al MA con la serata dal titolo 'Friday - Hat week at Ma'. Una hat night dedicata al più iconico degli accessori di abbigliamento uomo e donna. Dal cappellino inglese in stile “Royal Family” al cappello da baseball, dall’intramontabile Borsalino al cappello nero che indossava Julia Roberts in 'Pretty Woman'. Un cappello da immaginare nelle forme più strane e nei colori più caldi, con materiali diversi e forme stravaganti, ma soprattutto da indossare per partecipare alla serata. Ticket € 2,00 fino alle 23.30 oltre € 10,00

(Ingresso in lista nominale) .