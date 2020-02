Hippie Friday MA

Hippie Friday al MA Catania. La musica, lo stile al di là della moda, il movimento della cultura Hippie. Verrete circondati da quell'atmosfera fatta di fiori, occhialini alla John Lennon, vestitini ispirati a Janis Joplin, fascette peace & love ed un coniglio di nome White Rabbit. Dalle 22.30 in teatro i Rigano band live, dalle 00.30 in aMAzzonia stage [djs rotation], dalle 23.30 in birreria [djs rotation]. MA | Via Vela 6, Catania | Tel. 366 9302533.