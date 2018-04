'Hitler contro Picasso e gli Altri' al Cinema Alfieri

HITLER CONTRO PICASSO E GLI ALTRI - REPLICA NAZIONALE. Solo martedì 17 aprile al cinema Alfieri, ore 18,30 - 20,45. Per il ciclo "La Grande Arte al Cinema" torna a grande richiesta il documentario che ci guida per la prima volta alla scoperta del Dossier Gurlitt, di rari materiali d’archivio, dei tesori segreti del Führer e di Goering.

Con la partecipazione straordinaria di Toni Servillo e la colonna sonora originale di Remo Anzovino. Sono trascorsi 80 anni da quando il regime nazista bandì la cosiddetta “arte degenerata”, organizzando, nel 1937 a Monaco, un’esposizione pubblica per condannarla e deriderla e, contemporaneamente, una mostra per esaltare la “pura arte ariana”, con “La Grande Esposizione di Arte Germanica”. Prezzo biglietto: € 10 intero; € 8 ridotto over 60, under 12 e convenzioni legate al film (film evento).