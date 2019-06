Unpalcoscenicoperlacittà | HJO Jazz Orchestra

Venerdì 14 giugno > h 21.00. Teatro Sangiorgi. Via di Antonino di Sangiuliano, 233 - Catania. CARTOON AND - MOVIE IN SWING lo swing nella colonne sonore e nei cartoni animati. HJO JAZZ ORCHESTRA dirige Benvenuto Ramaci. SAX Andrea Iurianello -Vito Latora - Daniele Limpido - Fabio Tiralongo - Giovanni La Ferla. TROMBE Giuseppe Spampinato - Giovanni Giardinella - Dario Scimone - Matteo Frisenna. TROMBONI Giuseppe Consiglio - Alfredo Vitale - Nicola Crescenzi - Boris Latina. PIANOFORTE Angelo Fichera. CONTRABBASSO Fabrizio Scalzo. BATTERIA Giovanni Caruso.