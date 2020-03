SABATO 7 MARZO ore 21:00. Dopo 8 repliche sold out ritorna Hollywood show. Lo spettacolo ispirato al Cinema. La storia, le curiosità, i retroscena. Coreografie coinvolgenti, canzoni dal vivo legate ai film più celebri e tanti momenti di esilarante comicità. Uno Show emozionante e divertente in esclusiva al teatro Sala De Curtis Dopo lo spettacolo restate con noi per gustare un primo piatto e un calice di vino. Fonica e luci Alessandro Musumeci, ph. Erica Minní Erica Minnì Photography. Info e prenotazioni: 0952163275, 3927987593.