Hostel Jazz - Lonepair Trio

Cos'è Hostel Jazz? Giovedì 13 Giugno. Start 21.30 – Ingresso Gratuito ◅ LONEPAIR TRIO ▻ I Lonepair mantengono fedeltà alla libertà espressiva jazzistica, in un repertorio che vede protagoniste melodie argentine, ritmi brasiliani, rimandi classici, influenze della "new musette" francese, fino a raggiungere frammenti sonori elettronici. In tal modo autori come Astor Piazzolla, Richard Galliano, Carlos Gardel, A. Carlos Jobim, Y.Tiersen,vengono rivisitati in un unico filone di sintesi. Musica intima, malinconica, potente, fusa e confusa accompagna i tre musicisti ad esibirsi in associazioni culturali, sale da concerto, rassegne di musica jazz, festival nazionali e internazionali. • SALVERICO CUTULI: Fisarmonica • FRANCESCO EMANUELE: Chitarra Classica e Acustica • MARCO CARNEMOLLA: Contrabbasso ◈ Info e prenotazioni: 095 723 30 10 o WhatsApp 392 9065026.