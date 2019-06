Hostel Jazz Giovedì 27 Giugno. Start 21.30 – Ingresso Gratuito ◅ Triton Jazz ▻ Un viaggio impegnato nell'infinito oceano del Jazz. Passione e amore per questo mondo meraviglioso ispirano un repertorio, capace di esprimere la profonda passionalità degli standard eseguiti e anche delle loro composizioni originali. Pianoforte, Contrabbasso e Batteria, pur soggetti alle energiche influenze dei Giants of Jazz, ci guidano in un percorso originale in cui le composizioni, integre nella loro identità strutturale, omaggiano il valore assoluto degli Autori. ◈ Info e prenotazioni: 095 723 30 10 e WhatsApp 392 9065026.