Resti a casa senza conoscere Hostel Jazz o vieni Giovedì alla Ostello? Con Swingtime. Propongono un viaggio nel mondo della musica americana, prediligendo lo swing degli anni ’30 – ’40 –’50 tipico dell’epoca delle famose Big Band come quelle di D. Ellington, C. Basie, G. Miller, B. Goodman, etc. ◈ Info e Prenotazioni: 095 7233010 o 392 9065026.