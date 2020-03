Hostel Jazz - Jazz Manouche Trio

Resti a casa senza conoscere Hostel Jazz, o... vieni Giovedì all'Ostello? Con Jazz Manouche Trio. Tre musicisti, vantano numerose e varie esperienze artistiche nei più eterogenei ambienti musicali, si incontrano per dar vita ad un progetto squisitamente acustico in cui le sonorità e gli stilemi tipici del jazz francese sono gli assoluti protagonisti, in un repertorio di standard e brani che hanno reso celebre lo Swing Manouche. Info e Prenotazioni: Fisso 095 7233010, Cell 392 9065026.