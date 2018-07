***HOT SHOT - 90 in da house***. Party in stile anni 90 con gente spettinata. SABATO 4 AGOSTO 2018 all'Oasis Beach. Unica data estiva in Sicilia. Torna a CATANIA la festa anni 90 più grande d'Italia. Preparatevi per rivivere tutta la musica e lo stile dei quei magnifici anni. • Ingresso: 10€ direttamente alla cassa • Inizio party ore 23.00 - 04.00 • Gradito dress code anni '90.