'I Carri di Santa Lucia' a Belpasso

In occasione del 75° anniversario del Patrocinio, la "Fondazione Carri di S.Lucia di Belpasso", presenta le sontuose macchine scenografiche realizzate in occasione della Festa di S.Lucia. I Carri di S.Lucia, si rifanno alle macchine sceniche che - inventate da Leonardo - venivano predisposte per la rappresentazione spettacolare di fatti ed avvenimenti di forte risonanza culturale, sociale o religiosa.

Espressione delle maestranze dei quartieri storici di Belpasso, i Carri vengono allestiti con orgoglioso impegno, sacrificio, e spirito di grande devozione verso la Santa Patrona. Il segreto del meccanismo del Carro (i suoi congegni, le successioni sceniche, gli effetti particolari di luci e suoni), lo conosce solo il Mastro ideatore e pochi intimi. Così viene preparata la grande sorpresa dell'apertura dei Carri, durante la serata di vigilia della Festa.

Ogni Carro è un pezzo unico che non sarà più rivisto e ripetuto, e il vario argomento trattato di anno in anno, ha certamente un forte impatto emotivo con lo spettatore che ne segue le varie fasi di rappresentazione fino alla scena finale: l'apoteosi di Santa Lucia. Appuntamento il 5 e 6 agosto a Belpasso, dove la Fede si fa arte, la devozione si fa ingegno, la storia si fa racconto.