Crying Day Care Choir al Mono

Crying Day Care Choir, trio alt-folk svedese in tour con Rocketta. Partirà ad aprile ed attraverserà lo stivale da nord a sud il tour italiano dei Crying Day Care Choir, trio di polistrumentisti proveniente da Malmö, in Svezia. I Crying Day Care Choir sono la spina dorsale di un’affiatata famiglia composta da Jack e Sara Elz, marito e moglie, e il fratello Bill Nystedt a completare il trio. Svedesi e sorridenti alla ricerca della felicità e della bellezza, propongono un folk corale in cui si possono ritrovare echi di Devendra Banhart, The Lumineers e Edward Shape & the Magnetic Zeros. Nei loro brani riescono a far convivere nello stesso istante grancassa, ukulele e glockenspiel, creando un sound folk moderno capace di restare a lungo nella testa dell’ascoltatore.