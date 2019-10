Venerdì 18 ottobre, con inizio alle ore 9, avrà luogo a Catania, all’Istituto per Ciechi Ardizzone Gioieni di via Etnea n. 595, il Convegno “I diritti dei più fragili: nuove frontiere e strumenti di intervento”. L’incontro verrà introdotto dall’Avv. Mariagrazia Caruso per l’Associazione Diritti in Movimento e vedrà la presenza fra gli altri illustri relatori del prof. Paolo Cendon, docente di diritto privato all’Università di Trieste, che da molti anni si dedica ai temi della fragilità, a partire dalla tutela dei diritti dei malati di mente contribuendo alla stesura della legge 180/1978 (che ha visto la chiusura dei manicomi) e redigendo la legge 6/2004 di istituzione della figura dell’Amministratore di sostegno.

Gallery