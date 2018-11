Navicantori LIVE al Lettera 82

I Navicantori viaggiano nel mare della musica cantautorale italiana, riproponendo, con il loro stile, le canzoni di autori che hanno arricchito l’anima di tanti e che continuano a essere riferimento per santi, poeti e navigatori. Le canzoni di De André, De Gregori, Pino Daniele, Capossela, Battiato e tanti altri ancora. Su e giù per l’Italia, di porto in porto, di nota in nota.

I Navicantori sono: Giancarlo Ciaffaglione (voce), Luca Pattavina (chitarra), Gioacchino Papa (chiitarra). Venerdì 7 dicembre 2018 alle ore 21 presso Lettera 82 Pub Piazza dell'Indirizzo 11/14 - zona pescheria - Catania. Ingresso libero.