'I promessi sposi'

Quando si dice “parodia” si pensa subito ad un lavoro molto divertente, ma privo di contenuti… In realtà non è assolutamente così, perché per arrivare a realizzare una parodia di un testo letterario tanto famoso, occorre possederlo nei dettagli, pertanto chi realizza una “parodia” è certamente un autore molto colto e ben preparato sul testo di riferimento: lo ha “assorbito”, e se ne è impossessato talmente tanto, da riuscire a giocarci su e a costruirci ironia e comicità.

E Aldo Lo Castro, ha saputo ben gestire il capolavoro manzoniano, estrapolando i personaggi più ricorrenti del romanzo, e rispettandone le coordinate e le caratteristiche; ha ricreato le situazioni e gli stessi personaggi, guardando la storia da un’altra angolazione, quella comica, consegnandoci un lavoro esilarante dall’inizio alla fine, dove non esiste un protagonista, ma dove tutti sono protagonisti, ognuno con la propria caratteristica, esasperandola, così come vuole la regola della comicità.

Ritroverete pertanto gli attori ad interpretare i personaggi più famosi del romanzo in chiave grottesca, in situazioni sceniche in cui si evince l'applicazione delle più elementari regole di regia di "Teatro dell'assurdo". Una ulteriore impronta diversa, introdotta dalla regista Maria Rita Leotta è l'inserimento di cinque giovanissimi attori, creando una storia nella storia, e cercando di dare al lavoro anche una valenza culturale che non guasta mai.