Igor Sibaldi a Catania - Resuscitare

Sabato 12 gennaio Igor Sibaldi – RESUSCITARE (incontro con l’autore). Un viaggio alla riscoperta di una tecnica di resurrezione molto antica, che fonde antiche intuizioni e moderne teorie di fisica quantistica. Igor Sibaldi illustra i fondamenti di questa sorprendente metodologia millenaria, confrontandola con le più recenti scoperte; spiegando inoltre come applicarla concretamente nella vita di tutti i giorni.

Ore 20:30 ingresso libero fino a esaurimento posti presso Four Points by Sheraton Catania Hotel.