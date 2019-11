Spettacolo 'Il bambino perfetto'

Da sabato 16 novembre a Domenica 15 dicembre, ogni fine settimana il sabato alle 18.00 e la domenica mattina alle ore 11.00, va in scena al Teatro Zig Zag di via Canfora 69, a Catania, lo spettacolo di prosa per bambini e ragazzi “Il Bambino Perfetto”. Divertentissima storia giocata sui toni della clownerie, lo spettacolo racconta in chiave fantastica l’incontro di una donna single, originale ed eccentrica con un bambino costruito in laboratorio da una fantomatica fabbrica.

Liberamente ispirato al romanzo di C. Nostlinger “ Il bambino sottovuoto”, nell’allestimento realizzato dal Teatro Zig Zag, ormai giunto alla quarta edizione, lo spettacolo vedrà sul palcoscenico il giovanissimo Alessandro Aricò che ha già interpretato alcuni dei più spassosi successi della Compagnia dei Percorsi Divertente come “Tartarino” e “Peter Pan”, Filippo Aricò nella doppia veste di regista e di interprete del farmacista Egon, e Letizia Catarraso in quello della protagonista Berta. In un fuoco di fila di risate e gags di cui potranno godere anche i piccolissimi, i più grandi e i genitori avranno modo di riflettere sui pro e contro di un’educazione liberale o rigorosamente tradizionale, per concludere forse che il giusto mezzo condito da un amore sincero e spontaneo è la miglior cura!