Il Campiello tour al Four Points by Sheraton Catania

Sabato 30 giugno, alle 19.30, Campiello In Tour - il viaggio letterario che attraversa 12 città italiane prima di svelare il vincitore del prestigioso premio - fa tappa a Catania per l’unica data in Sicilia. Quattro dei cinque finalisti della 56° edizione del Premio Campiello - Helena Janeczek, Davide Orecchio, Rosella Postorino e Francesco Targhetta- dialogheranno con il giornalista Antonio Roccuzzo e con il pubblico per raccontare la loro esperienza nel mondo letterario. Gli attori Roberta Azzarone e Lorenzo Parrotto leggeranno alcuni brani tratti dai romanzi finalisti.