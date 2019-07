Il cane Palla e la sua salvatrice: la dottoressa Monica Pais presenta il suo libro “Animali come noi”

La dottoressa Monica Pais, la veterinaria di Oristano diventata famosa in tutto il mondo per la storia del pitbull Palla, ritrovata con un laccio intorno al collo e salvata dalla clinica veterinaria Due Mari della quale è titolare assieme al marito Paolo Briguglio, sarà venerdì 5 luglio alle ore 18:30 alla libreria Ubik di San Giovanni La Punta (centro commerciale I Portali) per presentare il suo libro “Animali come noi” edito da Longanesi. La Clinica veterinaria Due Mari di Oristano conta più di 400.000 follower su Facebook ed è una delle cliniche più seguite al mondo. Il libro narra la vita della dottoressa Pais, una vita tutta all’insegna dell'amor per gli animali: tante le storie e gli aneddoti narrati, dal salvataggio della volpe Rosa Fumetta, trovata mezza carbonizzata, a quella del bracchetto Freccia trafitto da un arpione fino alla storia che ha commosso il mondo, quella del pitbull al quale un cappio di metallo aveva fatto gonfiare la testa a dismisura. Ora Palla è salva ed è stata adottata dalla dottoressa Pais.