Seminario 'Il cibo per la mente'

Oramai è noto che un’alimentazione sana e vegetale sia fondamentale per mantenere il benessere del nostro corpo. Le proprietà nutrizionali dei vari cibi e del loro effetto a livello fisico sono ormai note, ma spesso si trascura che ciò che mangiamo contribuisce a nutrire anche la sfera psichica.

Mente e cibo sono strettamente interconnessi e si influenzano a vicenda. Il tipo di alimentazione, infatti, determina non solo la nostra salute fisica, ma anche quella mentale, il nostro stato d’animo, la qualità dei nostri pensieri, e persino i nostri comportamenti ed emozioni. Esistono numerose evidenze scientifiche che spiegano come gli alimenti agiscono sulla biochimica cerebrale influenzando pensieri e azioni.



Cosi nasce l'idea di questo Seminario/Laboratorio Emotivo, il primo di una lunga serie condotto da medici, nutrizionisti, psicologi, e esperti del settore. Sabato 10 Marzo h. 17.00. Il Cibo per la Mente: il buonumore è una scelta.

Dr.ssa Bibiana Lucifora - Laureata in Medicina e Chirurgia – Specialista in Chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva – è docente di Anatomia Umana presso l’Università di Catania. Effettua diagnosi e cura delle malattie dell’apparato digerente, educazione alimentare, consulenza nutrizionale per vegani e vegetariani.

Dr.ssa Sara Timpanaro - Psicologa e Psicoterapeuta ad indirizzo Psicoanalitico, si occupa dei disturbi dell'umore. Laureata presso l’Università degli studi di Urbino “Carlo Bò”, specializzata in Psicoterapia Psicoanalitica presso la scuola di formazione del Ruolo Terapeutico di Milano. Psicoterapeuta specialista in EMDR, con esperienza nell'infanzia, adolescenza ed età adulta.

Durante il seminario si parlerà di alimenti e nutrienti, verrà spiegato come poterli cucinare e infine si potranno degustare le pietanze preparate. Posti Limitati max 20. Costo Seminario 10€. Per iscrivervi mandate email a corsi@vegsicilia.it.