“Il giro dell’Etna in un sorso”, Cantine Aperte da Cantine Nicosia: domenica 26 maggio

“Il giro dell’Etna in un sorso” è il motto dell’edizione 2019 di Cantine Aperte da Cantine Nicosia. L’azienda è pronta ad accogliere enoturisti e winelover desiderosi di scoprire o approfondire l’affascinante mondo dei vini dell’Etna domenica 26 maggio, dalle 10 alle 18, per la tradizionale manifestazione targata Movimento Turismo del Vino che qui a Trecastagni giunge alla dodicesima edizione. Ecco il programma dettagliato:

DOMENICA 26 MAGGIO 2019 | 10.00-18.00

Cantine Nicosia | Trecastagni, Via L. Capuana 65

PROGRAMMA

Calice da degustazione con sacca: € 5,00

VISITE GUIDATE IN CANTINA

Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00

Attività gratuita.

VISITE GUIDATE AL VIGNETO DI MONTE GORNA E ALL’ANTICO PALMENTO

Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00

Un bus navetta gratuito farà la spola tra la cantina e il vigneto (distanti solo 1,5 km).

Attività gratuita.

VINI IN DEGUSTAZIONE LIBERA

Dalle 10.00 alle 18.00

Banchi d’assaggio

delle seguenti etichette:

– Fondo Filara Etna Rosso Biologico 2016

– Vulkà Etna Rosso 2017

– Vulkà Etna Rosato 2017

– Vulkà Etna Bianco 2018

– Hybla Cerasuolo di Vittoria 2017

– Fondo Filara Frappato Biologico 2018

– Fondo Filara Grillo Biologico 2018

Attività gratuita.

MINI CORSI DI INTRODUZIONE ALLA DEGUSTAZIONE

E ALL’ABBINAMENTO VINI-FORMAGGI

a cura dei Maestri Assaggiatori di O.N.A.V. CATANIA

in collaborazione con il Caseificio “La Cava” di Randazzo (CT)

Orari: 10.30; 11:30; 12.30; 15.00; 16.00 | Durata: circa 45 minuti.

Prenotazione in loco presso Info point. Attività gratuita.

SOUL SALAD LIVE

L’intrattenimento del programma radiofonico Soul Salad con i giornalisti Francesco Seminara e Paolo Di Caro.

PERCORSI SPECIALI DI DEGUSTAZIONE

Prezzo a persona: € 12,00

Acquisto ticket in loco presso Bar e Info point, che darà accesso ai seguenti percorsi di degustazione:

– UN’ORA DI SOSTA

1° Wine Tasting | Dalle 11.30 alle 12.30

2° Wine Tasting | Dalle 16.00 alle 17.00

Banco di degustazione guidata con l’enologa di Cantine Nicosia Maria Carella con i rossi da invecchiamento “Sosta Tre Santi” Nerello Mascalese 2013 e Nero d’Avola 2011 e le riserve “Tenute Nicosia” Monte Gorna Etna Rosso 2012 ed Etna Bianco 2015.

– SPUMANTI DELL’ETNA

Dalle 11.30 alle 17.00

Un esclusivo percorso di degustazione di Spumanti Metodo Classico del vulcano da uve Carricante e Nerello Mascalese, in collaborazione con Scirocco Mediterranean Creative Lab e Fondazione Italiana Sommelier Sicilia.

PRANZO ALL’OSTERIA DI CANTINE NICOSIA

13.00 | Speciale menu degustazione firmato dallo Chef Williams Cioffi

IL BENVENUTO

> Paninetto ai semi di sesamo con cipollata alla catanese, salsa piccante di peperoni rossi e miele

MENU DEGUSTAZIONE

> Sformato di melanzane dal cuore morbido di ricotta e pappa al pomodoro Siccagno di Valledolmo

> Girasoli di primosale al pesto siciliano e mandorle tostate

> Lasagnetta al magro di vitellina con spinaci e provola del Casale affumicata

> Lingotto di maialino al mosto cotto di Nero d’Avola su crema di sedano rapa e biete rosse ripassate

> Gelato al torrone col suo croccante e salsa al mandarino

I VINI IN ABBINAMENTO

– Sosta Tre Santi Etna Brut Metodo Classico 2014

– Fondo Filara Frappato Biologico 2018

– Sosta Tre Santi Nero d’Avola 2011

– Balanubi Zibibbo Liquoroso

Prezzo a persona: € 45,00 vini inclusi

(Menu bimbi € 20,00)

SNACK BAR | Per un gustoso spuntino o anche solo per un caffè, tra un calice e l’altro.

DEGUSTAZIONE GUIDATA

“CALICI VULCANICI”

in collaborazione con la FISAR Delegazione di Catania

16.50 | THE BIG MATCH: I BIANCHI CHE SFIDANO IL TEMPO. Anche quest’anno l’evento “Calici Vulcanici”, divenuto ormai appuntamento imperdibile all’interno del nostro programma di Cantine Aperte, sarà interamente dedicato ai vini bianchi, Prendendo spunto, anche quest’anno, dall’Etna Bianco del versante sudorientale del vulcano, la degustazione guidata da Gaetano Prosperini, Sommelier FISAR Catania, insieme a Maria Carella, Enologo di Cantine Nicosia, si spingerà molto più in là, attraverso una ricercata selezione di grandi etichette di differenti annate, alla scoperta delle notevoli potenzialità di invecchiamento di vini da pregiate uve bianche e da territori di grande vocazione, che nulla hanno da invidiare a molti vini rossi in termini di complessità e longevità. A fine degustazione, Williams Cioffi, chef dell’Osteria di Cantine Nicosia, preparerà per i partecipanti alla degustazione una gustosa sorpresa, utilizzando alcuni dei prodotti a km zero presenti a questa edizione di Cantine Aperte.

Prezzo a persona: € 25,00



MERCATINO DI PRODOTTI TIPICI BIO E “A KM ZERO”

> Caseificio Bompietro – Formaggi delle Madonie

> Caseificio La Cava – Provole, Tuma e pecorini da Randazzo

> Tartufo Siciliano Zuccalà – Tartufi e primizie della terra

> Agriturismo San Giovannello – Farine di grani antichi siciliani, Legumi, Olio Extra Vergine di Oliva

> PastaMadre Bio – Pane e pasta da grani antichi siciliani

> Colli Erei Cooperativa Agricola – Funghi, cereali, pane, canapa e liquirizia

> Alganatura Sicilia – Vitamine/integratori di alga spirulina

MOSTRA-MERCATO DI ARTIGIANATO LOCALE

con i Maestri Artigiani dell’Associazione Culturale ‘Arte e Pupi’ di Francesco Salamancaper la promozione degli Antichi Mestieri.

L’ANGOLO DELLE PIANTE GRASSE

con le piante succulente rare in cassettine di legno artigianali

di “Oliver” di Nicoletta Bonanno

L’ANGOLO DEI FIORI

con le piante ornamentali e i fiori di Vivai Fangarden di Monterosso, Aci Sant’Antonio (CT)

_______________

VULKÀ CONTEST

Scatta il tuo brindisi e condividilo su Facebook o Instagram!

I migliori scatti riceveranno in omaggio una magnum di Vulkà Etna Rosso.

Info e prenotazione telefonica: +39 095 7809238 / +39 095 7806767