Il live di Gazzelle aprirà la stagione 2020 del PalaCatania

Sarà il “Post Punk Tour” di Gazzelle ad aprire la stagione 2020 del PalaCatania. Il live del 24 gennaio sarà l’unica data siciliana del nuovo tour del cantautore romano che partirà da Firenze il 15 gennaio e proseguirà a Milano (18 gennaio), Catania (24 gennaio), Roma (28 gennaio), Bari (5 febbraio) e Napoli (8 febbraio) prima di far ritorno nella sua città d’origine il 9 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma. A coronare il 2019 di grandi successi, lo scorso 25 ottobre è uscito ‘Post Punk’ , il nuovo progetto discografico di Gazzelle. Quest’ultimo lavoro in studio del cantautore romano contiene ‘Polynesia’ (certificato disco di platino) ed è stato anticipato dal singolo ‘Settembre’, che conta 4,2 milioni di stream su Spotify: il videoclip, per la regia di Lorenzo Silvestri e Andrea Losa x bendo e la direzione artistica di Andrea Santaterra x bendo, è costruito attorno a un’illusione. Meno di un anno prima, il 30 novembre 2018, Gazzelle aveva pubblicato l’album ‘Punk’: certificato oro da Fimi/GfK Italia, con oltre 94 milioni di stream, il disco contiene ‘Tutta la vita’ (certificata oro), ‘Scintille’, (certificata oro), ‘Sopra’ (certificata platino) e la title track ‘Punk’ (certificata oro). Gazzelle, all’anagrafe Flavio Pardini è il cantautore romano, tra i nomi di punta del panorama musicale italiano contemporaneo. Caratterizzate da un sound ricercato e da arrangiamenti minimal, le sue canzoni contano milioni di ascolti. Per l’appuntamento al PalaCatania ci sono ancora biglietti disponibili. I tagliandi possono essere acquistati nei circuiti Ticketone e Sicilia Ticket. Infoline: 095.7167186.