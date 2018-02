'Il mercante di monologhi' al Teatro del Canovaccio

1, 2, 3 e 5 Marzo ’18 | ore 21:00. Domenica 4 Marzo ’18 | ore 18:00. Teatro del Canovaccio – Via Gulli, 12 Catania. IL MERCANTE DI MONOLOGHI con Matthias Martelli.

Dopo il grande successo ottenuto dalle 200 repliche in giro per l’Italia, Il Mercante di Monologhi di e con Matthias Martelli arriva a Catania, ospite della rassegna teatrale Palco Off, sarà in scena dall’1 al 5 marzo al teatro Del Canovaccio. Uno spettacolo folle e visionario che riporta in scena, in versione moderna, il teatro popolare; personaggi grotteschi e divertenti che raccontano i vizi e le virtù della società di oggi, tutti interpretati da Martelli.