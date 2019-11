'Il mio nome è Caino' al Piccolo Teatro

«Un monologo con i connotati di un western”, così definisce Il mio nome è Caino, l’attore Ninni Bruschetta, protagonista, insieme con Cettina Donato al pianoforte dello spettacolo scritto da Claudio Fava e diretto da Laura Giacobbe. Dopo un'anteprima che lo vede ripartire da Messina, città del debutto avvenuto lo scorso marzo al Teatro Savio, prende il via dal Piccolo Teatro della Città di Catania, l'attesa tournée dello spettacolo che – in scena venerdì 8 novembre (ore 21), sabato 9 novembre (ore 21) e domenica 10 novembre (ore 18) – apre il percorso di Teatro Civile proposta dal Teatro della Città – Centro di Produzione Teatrale.

In scena l’attore Ninni Bruschetta che veste i panni del killer, “testimone e vittima, al tempo stesso, della furibonda guerra di mafia siciliana”. Al testo drammaturgico che viaggia tra i pensieri dell'uomo di mafia, si uniscono le musiche composte ed eseguite dal vivo al pianoforte da Cettina Donato, pianista, compositrice e direttore d'orchestra conosciuta ed apprezzata a livello internazionale. Uno spettacolo in cui note e drammaturgia si fondono in un'unica partitura, frutto di un intenso lavoro tra musicista e interprete. "Il Mio Nome È Caino", che è prodotto da Maurizio Puglisi per Nutrimenti Terrestri, ha partecipato al Jazzit Fest 2019 di Pompei ed è andato in scena a Gibellina per la 38esima edizione delle Orestiadi.

Subito dopo Catania, la tournée condurrà lo spettacolo a Palermo il 14-15 e 16 novembre allo Spazio Franco, il 13 dicembre a Polistena (RC), il 15 dicembre ad Avola. Nel 2020 toccherà anche le città di Milano (Teatro Ciro Menotti), Roma (Teatro Brancaccino), Torino (Teatro Bellarte), Comiso (RG), Corciano (PG) e Canicattì (AG). Ulteriori date e destinazioni in aggiornamento.



"Il mio nome è Caino" di Claudio Fava

Produzione: Maurizio Puglisi per Nutrimenti Terrestri

con Ninni Bruschetta e Cettina Donato al pianoforte

Regia: Laura Giacobbe

Allestimento: Mariella Bellantone

Costumi: Cinzia Preitano

Disegno Luci: Renzo Di Chio

Sound Designer: Patrick Fisichella

Progetto grafico: Riccardo Bonaventura

Foto: Giuseppe Contarini

Comunicazione: Marta Cutugno