Il parco ecosostenibile per i bambini al Pop Up Market Sicily

Dopo la pausa estiva, ecco che sabato 28 settembre torna una delle più allegre e febbrili 'mission' Dusty, dedicata ai più piccoli e sempre più richiesta dalle famiglie, ossia il Low Cost Park. Il "paese dei balocchi Dusty" totalmente eco-sostenibile 'costruito' a misura di bimbo solo con materiali di riciclo, sarà allestito in Piazza Manganelli, all'interno del suggestivo evento Pop Up Market Sicily.

UN MUST DEL RICICLO, GIÀ AL SALONE DEL MOBILE DI MILANO DEL 2014

Il "parco ecologico" voluto dallo staff organizzativo del Pop Up Market, è un'area attrezzata nata per dare ai bambini gli strumenti per rapportarsi con il concetto di sostenibilità, e dove creare fantastiche ambientazioni, inventando usi innovativi di oggetti provenienti da altri settori come i contenitori per la raccolta differenziata o le campane per la raccolta del vetro, all'insegna della riduzione dell'impatto ambientale. Per l'innovazione creativa, l'uso dei materiali impiegati e per la sua altissima validità pedagogica, il parco realizzato dal designer bolognese Daniele Pario Perra per la Dusty, è stato presentato nel 2014, al Salone del Mobile di Milano.