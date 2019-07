Il Pop Up Market Sicily ritorna all’interno della Villa Bellini: 5 -6 -7 luglio

Il Pop Up Market Sicily ritorna all’interno della Villa Bellini di Catania in versione "Summer circus". La formula vincente: market, cibo di strada, musica e tantissime attività gratuite per i bambini, torna nel giardino più bello di Catania per un’edizione ricchissima di cose da fare.

Una vera e propria carovana pronta a dare il tanto atteso benvenuto all'estate. Il prossimo weekend, 5, 6 e 7 luglio, la villa Bellini esploderà di colori, risate, odori, sapori e appuntamenti. Con musica: dj set e concerto degli 80’s connection. Con lezioni ed esibizioni di Swing Tango. Una Sessione di Yoga e anche la presentazione del libro della giornalista Katia Maugeri. Puntualissima e attesissima l'area kids free per tutti i bimbi. E per concludere le esibizioni degli artisti circensi del circo Ramingo, sabato e domenica al tramonto! Una vera e propria festa d’estate, colorata, fresca in pieno stile pop up! Imperdibile l’area creative ed ovviamente l’area food con tutte le prelibatezze dello street food siciliano! Insomma, la ricetta per la felicità, il prossimo weekend è targata Pop Up Market Sicily