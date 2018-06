"Il Sigillo spezzato", un puzzle game al Monastero dei Benedettini

Un antico nemico del Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena è tornato all’attacco. Stavolta nel ruolo di difensori dell’edificio ci saranno un gruppo di persone scelte e aiutate da un misterioso e anonimo hacker. Può sembrare l’incipit di un romanzo o di un thriller storico e invece si tratta de “Il Sigillo spezzato”, un nuovo percorso destinato a coloro che vogliono vivere il Monastero in una veste davvero inedita. L’appuntamento è per sabato 23 giugno alle ore 20:00 e alle ore 21:00. È un gioco, quasi un noir, che si sviluppa sulle corde della fantasia ma che può essere completato solo contando sulle competenze logico-deduttive dei suoi partecipanti e sulle capacità di lavorare in gruppo.

Un attacco è stato compiuto e spetta ai giocatori risolvere l’enigma per riuscire ad arrivare fino alla fine. Il tavolo da gioco è il labirinto benedettino e le “pedine” saranno i suoi stessi ospiti. Attraverso una serrata serie d’indizi ed enigmi, alcuni reali altri verosimili, i giocatori dovranno cimentarsi in una vera e propria indagine, ripercorrendo le storie di monaci, uomini illustri ed emeriti sconosciuti. Non si daranno troppe anticipazioni questa volta, perché il gioco è pensato per chi ama il mistero, la scoperta e la ricerca. Il sigillo spezzato è un game ambientato in un monumento dal fascino antico, ideato da Officine Culturali: la componente ludica, unita a quella investigativa, vuole essere un mezzo per riscoprire peculiarità e dettagli sull’edificio e su coloro che in questi 459 anni lo hanno abitato.

L’ulteriore esperimento di Officine Culturali vuole essere un modo diverso per vivere e conoscere il patrimonio storico artistico e rendere protagonisti i suoi fruitori, con modelli educativi tipici della didattica ludica, ma con linguaggi e strutture narrative ispirate dalla cultura nerd. Il nuovo percorso si colloca anche come output di due anni di ricerca sullo storytelling legato ai luoghi della cultura, ma non solo. Da parte dei molti utenti che frequentano il monastero è stata fatta presente l’istanza di voler godere di uno spazio come quello del Monastero anche attraverso pratiche diverse da quelle delle tradizionali visite guidate o attraverso i linguaggi puramente teatrali. L’esigenza di vivere lo spazio come luogo di gioco, di relazione, di partecipazione, è stata accolta entusiasticamente dal team di Officine Culturali.

“Il Sigillo spezzato”, appuntamento presente all’interno di “Porte Aperte 2018” la rassegna estiva a cura dell’Università degli Studi di Catania, si terrà sabato 23 giugno alle ore 20:00 e alle ore 21:00. Per partecipare è necessaria la prenotazione allo 0957102767 | 3349242464, tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:00. Costo: intero 10,00€ – ridotto studenti e MonaseteroCARD 6,00€*.