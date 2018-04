Il Tour nel Grand Tour: Catania vista dai grandi viaggiatori

La Sicilia ha da sempre affascinato intellettuali, artisti e scrittori stranieri, da Houel a Goethe da Denon a Brydone; l’isola a tre punte viene vista come desiderio di conoscere l’altro e, al tempo stesso, possibilità di riconoscere se stessi come un’attrazione irresistibile, per chi non vi è nato, calamitando fantasie e immaginari dei viaggiatori stranieri che, forti della propria identità, giungono nella Trinacria per capirne la diversità e l’unicità.

Sono passati più di due secoli dal Grand Tour, ma le emozioni e le impressioni di quei viaggi non sono andati perduti. Attraverso il percorso ripercorrerete le tappe più importanti, iniziando dalla Villa Bellini per osservare l’Etna, attraverso gli occhi dei viaggiatori e le loro memorie di viaggio, proseguendo con una passeggiata nel centro storico, il Monastero dei Benedettini, che diete ospitalità ai viaggiatori del Gran Tour, e la Chiesa di San Nicolò l’Arena. L’hotel dove ha dormito Goethe. Concluderete con la dimora del Principe Moncada, Palazzo Biscari, centro ineludibile di ogni itinerario del famoso “Grand Tour”: il principe Ruggero Moncada ci guiderà personalmente in un suggestivo tour guidato dove ripercorreremo la storia di Biscari e rivivremo la Catania nobiliare tra settecento e ottocento, tra facciate monumentali, scalinate, affreschi, giardini e fontane.



Il tour sarà reso ancora più suggestivo dalla lettura delle memorie e dei diari.Meeting point alle ore 9:15 presso Villa Bellini, davanti al chiostro della musica (parte alta della Villa); Il tour avrà una durata orientativa di 3 ore. Il Tour comprende: guida turistica, organizzazione e tutti i ticket d’ingresso dove previsti. In particolare il ticket d’ingresso per la visita guidata (1 h) del Palazzo Biscari a cura del principe Ruggero Moncada. Sarà visitata anche la Chiesa di San Nicolò l’Arena dall'interno. Contributo partecipativo e prenotazione. Il tour ha un contributo partecipativo di euro 15 a persona, euro 5 fascia d’età 11-16 anni. Bambini sotto 11 anni gratuito ( consigliato solo per bambini abituati a partecipare a tour culturali).

Per prenotare è possibile inviare email a sharingsicily1@gmail.com (oppure sms o messaggio whatsapp al 3497308518) con oggetto “ Grand Tour Catania” con nome, cognome, numero persone prenotate e recapito telefonico. Il Tour dovrà avere un numero minimo di 15 partecipanti ed un numero massimo di 35 partecipanti ( posti limitati fino ad esaurimento).