Il tour nel grand tour: Palazzo Biscari e Catania vista dai grandi viaggiatori

La Sicilia ha da sempre affascinato intellettuali, artisti e scrittori stranieri, da Houël a Goethe; nell’isola a tre punte , per citare Goethe, vi è la chiave di tutto e la Sicilia diventa un’attrazione per i viaggiatori stranieri che giungono nella Trinacria per capirne la diversità e l’unicità e soprattutto per scoprirne la classicità. Nel nostro percorso ripercorreremo le tappe più importanti che i viaggiatori fecero a Catania, leggeremo parte delle loro memorie di viaggio, proseguendo con una passeggiata nel centro storico, osserveremo l’acquedotto romano e le terme. Passeremo di fronte l’hotel dove ha dormito Goethe, entreremo nella dimora del Principe Moncada, Palazzo Biscari, centro ineludibile di ogni itinerario del famoso “Grand Tour”: rivivremo la Catania nobiliare tra Settecento e Ottocento. Meeting point Piazza Università sotto schermo gigante. COSTO 10 € A PERSONA, BAMBINI SOTTO I 10 ANNI GRATIS. Per prenotazioni e informazioni tel 3207115715 anche con whatsapp. Replica 8 dicembre 2019.