'Il vangelo laico di Fabrizio De Andrè' al Lettera 82

Il vangelo laico di Fabrizio De André: Guido Maria Grillo canta "La buona novella", sabato 5 gennaio 2019 ore 21 presso Lettera 82 Pub Piazza dell'Indirizzo 11/14 - zona pescheria - Catania. Ingresso libero. "Il vangelo laico di Fabrizio De André” è uno spettacolo di narrazione e musica che ha debuttato a Parma nel dicembre 2017 per il progetto MAPA, ricevendo il contributo di MiBACT-Direzione generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane in collaborazione con il MIUR. In occasione delle repliche realizzate in Sardegna nell’aprile 2018, ha ottenuto il patrocinio della Fondazione Fabrizio De André.

Laureato in Filosofia con una tesi dal titolo “Lotta politica e sentimento religioso ne La Buona Novella di Fabrizio De André”, Guido Maria Grillo ha studiato il pensiero e la vita dell’artista genovese, realizzando spettacoli e seminari su di lui. In particolare, ha approfondito l’opera “La Buona Novella”, appunto, pubblicata nel 1970: una storia di Cristo, liberamente tratta dai Vangeli apocrifi, quale più grande rivoluzionario che l’uomo abbia mai conosciuto. L’opera destò stupore e contestazione perché pubblicata in anni “caldi”, quelli immediatamente successivi al “sessantotto”, e non fu compresa, considerata fuori tempo e luogo. De André, ateo ma mosso da una profonda pietas nei confronti degli ultimi, intendeva fornire ai rivoltosi del suo tempo un modello universale di rivoluzione, realizzata in vista dell’uguaglianza tra uomini e della giustizia sociale. Non fu compreso. “Il vangelo laico di Fabrizio De André” è un percorso narrato, suonato e cantato alla scoperta dei significati più profondi che “La buona novella” cela.