Iliade - Il sacrificio dell'amore

Nel meraviglioso teatro Must di Catania, torna lo spettacolo tratto dall'immortale poema di Omero. Doppia il Sabato (16-30 e 21) e pomeridiana la domenica (18). Parole al servizio di un messaggio e non di un altare, rivivono personaggi e storie, attraverso una narrazione viva, cruda e a tratti surreale. Il pubblico sarà coinvolto in esso,mai passivo, attore e spettatore. Non consigliato sotto i 14 anni. Biglietti su ctbox.it.