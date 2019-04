Imagotalk meets Ground's Oranges

Un appuntamento imperdibile con il Videomaking made in Sicily. ImagoZero meets Ground's Oranges. GO è un gruppo siciliano di artisti che si occupa di produzione video dal 2011. Da allora, aprendosi a collaborazioni con nuovi artisti, tecnici e partner di origini ed esperienza diverse, hanno lavorato con il videomaking nell'ambiente della musica indipendente, nella sperimentazione artistica e sempre in contatto con eventi di rilevanza internazionale. Legati alla loro terra d'origine, a partire dal loro nome, hanno portato la sicilianità nei videoclip di artisti indipendenti del calibro di Zen Circus, Colapesce, Dimartino. Ground’s Oranges al MEI di Faenza 2018 (Meeting degli Indipendenti) conquistando il premio PIVI si è aggiudicato il riconoscimento per il Videoclip Indipendente dell’Anno grazie al video del brano “Maometto a Milano” di Colapesce. Zavvo Nicolosi (Director) - Jacopo Saccà (DP/VFX) - Marco Riscica (Graphic Designer) - Dimitri Di Noto (Production) - Riccardo Nicolosi (Audio Engineering).