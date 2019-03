Inaugurazione COMER SUD Volkswagen con Andrea Pucci e Nuova T-Cross!

COMER SUD inaugura a Catania una nuova concessionaria automobilistica a marchio “VOLKSWAGEN”.

Da oltre 40 anni l’azienda Comer Sud del Gruppo Di Martino guarda al futuro, da sempre sinonimo di professionalità, affidabilità e tradizione nel mondo dell’automotive siciliano. Con l’associazione al brand tedesco diventa oggi punto di riferimento a Catania per la vendita e l’assistenza Volkswagen e raggiunge un’altra importante tappa della sua crescita.

Sabato 30 Marzo dalle ore 19:00 vi aspettiamo in occasione dell’inaugurazione della nuova sede per festeggiare insieme presso lo showroom COMER SUD Volkswagen a Misterbianco, in Viale del Commercio.

Preparatevi a vivere un’esperienza unica dedicata alla scoperta del mondo Volkswagen! Sarà una serata indimenticabile e molte sorprese vi attendono: musica, intrattenimento, social e show comico con lo Special Guest: Andrea Pucci.

Inoltre, in anteprima da Comer Sud, sarà svelata l’ultima arrivata di casa Volkswagen: Nuova T-Cross, che va a completare la T-Family (T -Cross, T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace, e Touareg). SUV, City SUV e Crossover nate per soddisfare le esigenze di ogni tipologia di consumatore, grazie alle avveniristiche tecnologie: assistenza alla guida, sistemi di sicurezza attivi e passivi, connettività e spazi modulari.

T-Cross si posiziona come il nuovo City SUV urbano, pratico e cool che coniuga stile moderno e funzionalità. La versatilità è la qualità che contraddistingue T-Cross: la vettura che sa accompagnarti nella vita e nei diversi ruoli che ti chiama a rivestire. Un inedito allestimento esclusivo con 4,11 metri di stile e tecnologia.

T-Cross è la scelta perfetta per giovani in coppia o non, con o senza figli che ricercano un’auto “pratica” ma che sia allo stesso tempo “cool” grazie al suo design innovativo e alle ultime tecnologie di connettività e sicurezza. Il posizionamento è riassumibile in “T-Cross. More Than One Thing.” Questo sarà il tema dell’evento di inaugurazione di COMER SUD Volkswagen.

T-Cross è versatile come te: con la sua funzionalità e praticità, T-Cross può fare tanto quanto te. Non solo una family car, non solo una city car di tendenza, non solo auto per il weekend e non solo per il lavoro. É molto di più. T-Cross rispecchia il tuo spirito in continuo movimento, senza mai abbandonare la praticità di cui, chi vive in città, ha bisogno; proprio come te cambia in base alle esperienze, regalandoti sempre il suo lato migliore.

Chi sceglie T-Cross lo fa perché è la complice perfetta per l’uso quotidiano (dalla spesa, all’accompagnamento dei figli), e per coloro che nella propria quotidianità svolgono molteplici ruoli, padre o madre di famiglia, appassionato di sport e di tecnologia, amanti dei viaggi.

Vieni a scoprirla in anteprima sabato 30 Marzo dalle ore 19:00 presso lo showroom COMER SUD Volkswagen di Misterbianco per un’esperienza dall’animo #MoreThan1Thing. Non importa quante siano le passioni che guidano la tua vita, T-Cross è l’auto perfetta per contenerle tutte.