Inaugurazione spiazZō

SpiazZō vuole essere un luogo di aggregazione da vivere tutta l’estate, con una ricca offerta di eventi culturali multidisciplinari, ma anche uno spazio dove trascorrere il tempo libero all’area aperta giocando a ping pong o a calcetto, gustando un fresco happy hour preparato dal nostro partner Ristoro. SpiazZō interpreta l’idea della piazza nel centro della città, ma con l’aria del mare accanto, sotto lo sguardo vigile delle storiche Ciminiere. Uno spiazzo semplice, valorizzato dagli interventi di alcuni studenti del corso di scenografia e di Teatro di Figura dell’Accademia di Belle Arti, coordinati dal prof. Zucco.

L'inaugurazione del 14 Giugno sarà un modo per presentare spiazZō alla città, coinvolgendo alcuni degli operatori culturali che cureranno parte della programmazione (Cinestudio, Darshan, Isolaquassùd, Teatro Manomagia, Sicilymade, Retablo). Una festa per incontrarsi, ascoltare un po' di musica, bere qualcosa insieme, chiacchierare o ballare per chi ne avesse voglia e assistere a brevi performance a sorpresa. Ore 19.00-Ingresso gratuito.