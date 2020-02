Incontro sul tema: Accompagnamento al Fine Vita

Prendersi cura dell'Altro non sempre è facile, sopratutto quando ci si trova a fronteggiare il triste momento della morte. Non a caso il tema del fine vita richiama molte domande e suscita diverse controversie, sia da un punto di vista politico-sociale che Spirituale. L'APS Costruiamo Ponti vuole dedicare questo incontro a riflettere su questo tema attraverso diversi punti di vista, da quello prettamente giuridico a quello Spirituale, al fine di offrire una panoramica di quelle che possono essere le diverse strade da percorrere.

L'evento si colloca all'interno di una serie di iniziative relative al progetto 360° DI BEN-ESSERE, sostenuto dall' Otto per Mille Valdese e patrocinato dal comune di Catania. Si rivolge a tutti coloro che sentono il bisogno di riflettere su come prendersi cura dell'altro anche alle soglie della morte, nella consapevolezza che non sempre possiamo guarire qualcuno, ma sempre possiamo prendercene cura.

Interverranno: Dott. Aldo Rocco Vitale, Avvocato e Docente di Bioetica; Dott. Silvano Santoro, Pastore Evangelico e Biotecnologo; Dott.ssa Alessandra Pace, Psicologa e Psicoterapeuta; Dott. Raffaele Schiavo, Musicoterapeuta ed esperto nell'accompagnamento al fine vita. Introduce: Gianluca Costa, Counsellor Professionista e Vice Presidente APS Costruiamo Ponti. Modera: Dott.ssa Naomi Puglia, Assistente Sociale e Presidente APS Costruiamo Ponti.