Il Polo Regionale di Catania per i Siti Culturali e l'OdV Le Stelle in Tasca sono lieti di invitarvi all'evento culturale "Incontro con la poesia insulare". Incontro con la poesia insulare. La poesia e il mito, nella rappresentazione della vita umana, alle origini dell'insularità poetica. 20 Novembre 2018 - ore 18:00. Teatro Antico - Sala dell’Esedra. Via Teatro Greco - Catania. Introducono Gioconda Lamagna - Dirigente Responsabile del Polo Regionale di Catania per i Siti Culturali. Luigi Messina - Dirigente Responsabile Unità Operativa Valorizzazione, promozione, ricerca scientifica, gestione siti dipendenti - Polo Regionale di Catania per i Siti Culturali. Orazio Maria Valastro - Sociologo, presidente di Thrinakìa - Premio internazionale di scritture autobiografiche, biografiche e poetiche, dedicate alla Sicilia.

Intervengono Joan Josep Barceló i Bauçà - Rappresentante della cultura catalana, poeta e scrittore riconosciuto e premiato in Spagna e in Italia. Autore de L'isola, prima opera classificata sezione Poesie di Thrinakìa edizione 2018. Maria Gemma Bonanno - Poetessa e scrittrice, componente della giuria internazionale di Thrinakìa. Aldo Gallina - Poeta, scultore e artista, in arte Jona, figura emblematica della cultura cremonese.