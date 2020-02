Incontro 'Cento anni di Federico Fellini'

Ha cambiato il modo di vedere il cinema e, probabilmente, anche il modo di raccontarlo. È stato il primo regista a diventare un aggettivo e lui, scherzando, ripeteva che non sapeva di preciso cosa volesse dire. Dopo cento anni dalla sua nascita e ventisette dalla sua morte cosa è rimasto di felliniano in noi e quali dei suoi sogni ci sono rimasti? Vi aspettiamo per un pomeriggio di ricordi, letture e immagini, dedicato al regista italiano più famoso al mondo. Appuntamento all'Antica Libreria domenica 16 febbraio 2020 a partire dalle ore 18.00.