Incontro con Gaetano Curreri al Teatro ABC

Yamaha&Cappellani Music Megastore presentano uno speciale incontro con Gaetano Curreri, degli Stadio Official, al Teatro Abc di CATANIA (Via Pietro Mascagni, 94), il 13 DICEMBRE 2019 alle h 21.00. Insieme a Gaetano, la partecipazione straordinaria di Alessio Bertallot, per una serata all'insegna della musica. RITIRA IL TUO BIGLIETTO OMAGGIO presso il nostro Megastore, chiedi alla cassa! Affrettati, i biglietti saranno consegnati fino ad esaurimento posti.