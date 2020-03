Incontro 'La figura della donna nell'arte orientale'

Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede un tale coraggio, una sfida, che non finisce mai • (Oriana Fallaci). L'arte è donna: per la festa della donna 8 marzo 2020 l'Associazione Guide Turistiche Catania sarà lieta di accompagnarvi alla • mostra CINA arte in movimento & GAUGUIN diario di Noa Noa • con una speciale promo: • DONNA: biglietto d'ingresso 7€ + 3,50€ visita guidata • IN COPPIA: biglietto d'ingresso donna 7€ + 3,50€ visita guidata / uomo 9€ + 3,50€ visita guidata. Info e prenotazioni al tel 3668708671, mail guidect.eventi@gmail.com.