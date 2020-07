Incontro 'Isola senza catene'

Fa tappa anche a Catania "L’Isola senza catene” la campagna di mobilitazione ideata da Cgil Sicilia. A Catania l'iniziativa è promossa dalla Camera del lavoro insieme alla Flai (lavoratori dell'Agroindustria), alla Filcams (lavoratori Commercio, Turismo e Servizi), e Fillea (lavoratori dell'Edilizia) contro il caporalato, lo sfruttamento del lavoro e il lavoro nero. Il calendario delle iniziative parte il 14 luglio e termina il 4 agosto nel Chiostro della Camera del Lavoro di Catania, con un intervento del segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, e del segretario generale della Cgil nazionale, Maurizio Landini.

Ecco gli eventi: il 14 luglio appuntamento con gli edili di Fillea Cgil di fronte al Palazzo dell'Esa dalle 9,30 alle 11,30; il 17 luglio al Centro commerciale Porte di Catania dalle ore 9,30-11,30 e il 23 luglio Lido Piramidi alle ore 9.30 con i lavoratori di commercio e turismo Filcams, il 27 luglio a Paternò alle ore 4 bar Roxi e il 29 Luglio a Adrano piazza S.Agostino ore 4 con i lavoratori agricoli della Flai. Ultimo appuntamento il 4 agosto alle ore 19 in via Crociferi 40 serata con dibattito e musica. La Cgil catanese e le tre categorie scendono anche una volta in piazza, fianco a fianco, per sanare le feriti più difficili del mercato del lavoro. E lo fanno parlando con i lavoratori, informandoli direttamente dei loro diritti e dei rischi correlati al lavoro senza garanzie e spesso frutto di pratiche illegali o arma di ricatto per scopi criminali.