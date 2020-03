Incontro 'Socialgram: Come le immagini possono far crescere la tua azienda'

#SOCIALGRAM. Come le immagini possono far crescere la tua azienda. Oggi è essenziale saper cogliere la bellezza anche degli oggetti per poter esprimere, sui diversi canali social e non solo, la loro qualità e caratteristiche. Instagram è diventato il social network più popolare nell’ultimo periodo e, di conseguenza, sempre più persone sono alla ricerca di consigli che permettano loro di comprendere quale sono le linee guida da seguire per fare belle foto da pubblicare su questo strumento di interazione sociale.

A questo proposito, abbiamo organizzato, insieme ad Etna Digital Academy un workshop di 2 ore dove saranno forniti suggerimenti su come fare belle foto per Instagram, parlandoti di quali sono le basi per realizzare scatti ad effetto.

Due Docenti di eccellenza: Mirko Domanti: Direttore didattico Etna Digital Academy e social Media Manager di molte aziende a livello Nazionale. Filippo Papa: Artista Visivo e Graphic Designer. Fotografo inserito fra gli artisti contemporanei sull’ Atlante Dell’arte contemporanea” Edito De Agostini. Info e prenotazioni. https://expodellapubblicita.it/index.php/socialgram/. Info line: +39 095 7310711 Int. 4.