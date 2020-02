Incontro 'Il volo di Leonardo'

Percorso creativo per bambini a partire da 5 anni. In questo percorso si affrontano i temi relativi all’elemento “aria” e forza di gravità. Il percorso si sviluppa attraverso un primo momento di presentazione del genio di Leonardo Da Vinci e della sua idea di far volare l’uomo. Attraverso l’analisi e seguendo il metodo scientifico, gli alunni sono spinti a riflettere su come possa essere realizzabile tale impresa. Con dei momenti ludici, si verificheranno le ipotesi fatte.

Tali momenti prevedono una esibizione di levitazione grazie alla quale ci si renderà conto della impossibilità, da parte dell’uomo, di poter volare senza supporti. Seguono dei momenti sperimentali per capire l’importanza e il funzionamento della forza di gravità. Tutto ciò è finalizzato alla costruzione, con materiale di vario tipo, di un oggetto in grado di “volare”.

Gli alunni, impegnati in un lavoro di gruppo, realizzeranno prototipi che verranno testati in una apposita “macchina del vento” così da verificarne il funzionamento e la capacità di volare. Alla fine, ogni partecipante realizzerà con cartoncini colorati un modellino di pipistrello che potrà portare a casa. Costo € 8.00, posti limitati. Info e prenotazioni: 095 281635, museo@museodiocesanocatania.com.